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'den taraftarına 'de ekstra bilet

Sarı-lacivertli kulüp, Doğuş'un da mücadele edeceği THY i için taraftarlarına ekstra bilet temin etti

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 15:20
Fenerbahçe'den taraftarına Dörtlü Final'de ekstra bilet

Kulübü, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'da düzenlenecek THY i için taraftarlara ekstra bilet temin edildiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Belgrad'da gerçekleştirilecek olan 2018 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final müsabakaları için kulübümüzün Avrupa Ligi organizasyonu ile yapmış olduğu görüşmeler sonucunda taraftarlarımız için sınırlı sayıda ekstra bilet temin edilmiştir." denildi.

Bilet satışının, Ülker Stadı'nda bulunan kombine merkezinde bugün 18.00'e kadar süreceği, yarın 09.00-18.00 ve 17 Mayıs Perşembe günü de 09.00-18.00 saatlerinde yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, bilet satın almak isteyen taraftarların yanlarında pasaport fotokopilerini de getirmelerinin gerektiği ve ödemenin sadece nakit olarak avro ile yapılacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe'den taraftarına Dörtlü Final'de ekstra bilet
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