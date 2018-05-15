Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Lig Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Lig Kurulu Toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

TBF'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeşilköy'deki Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, üst yönetici (CEO) Ömer Onan, genel sekreter Serbülent Şengün ve yöneticiler ile ligde yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Çekişmeli geçen maçlar sonucunda normal sezonu tamamladık. Muratbey Uşak ve Yeşilgiresun Belediyespor, 30 hafta oynanan karşılaşmaların ardından lige veda etti. Ancak sporumuzda kazanmak da kaybetmek de var. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek bu iki kulübümüze başarılar diliyorum. Türk Basketbolu adına gurur duyulacak bir sezonu geride bırakıyoruz. ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka'yı kutluyorum. Fenerbahçe Doğuş ve Galatasaray Odeabank'tan sonra bizleri gururlandıracak bir başarı elde ettiler. Ayrıca Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka da bizleri Avrupa kupalarında gururla temsil etti."

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, yabancı oyuncu kuralı, TV yayınları ve canlı yayınlar konusunda kaydedilen gelişmeler, 18-20 yaş arası oyuncuların gelişimi, kulüplerin mali durumu, tesisleşme, sözleşmeler konusu, Merkez Hakem Kurulu'ndan talepler, disiplin kuruluyla ilgili konular, play-off takvimi ve gündem maddelerinin değerlendirildiği açıklandı.