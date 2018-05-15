THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali gelecek sezon İspanya'da

THY Avrupa Ligi'nin 2018-2019 sezonunda Dörtlü Final, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin İspanyol ekiplerinden Baskonia'nın maçlarını oynadığı Vitoria-Gasteiz kentindeki 15 bin seyirci kapasiteli Fernando Buesa Arena'nın, gelecek sezon Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu, alınan karardan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Baskonia'nın tutkulu taraftarı, Dörtlü Final'in Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenmesini uzun zamandır bekliyordu. Bu karar, basketbol ile yaşayan bir kentin hak ettiği tanıtımı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.