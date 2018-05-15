Warriors konferans finalinde öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları Batı Konferansı finali ilk maçında Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 119-106 yenerek seride 1-0 öne geçti.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Çekişmeli başlayan ve ilk çeyreği Houston Rockets'ın 30-29 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın devre arasına 56-56 eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda etkili performans sergileyen Warriors, üçüncü çeyreğini 87-80 önde geçtiği karşılaşmadan 119-106 galip ayrıldı.
Batı Konferansı final serisinde 1-0 öne geçen Warriors'ta Kevin Durant, 37 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Stephen Curry'nin 18 sayı, 8 asist, 6 ribauntluk performans sergilediği konuk takımda Klay Thompson 28 sayı attı.
Rockets'ta James Harden 41 sayı, 7 asist, 4 ribaunt, Chris Paul 23 sayı, 11 ribaunt, Eric Gordon 15 sayı, 5 ribaunt, Clint Capela 12 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Serinin ikinci maçı da Rockets'ın ev sahipliğinde yapılacak.