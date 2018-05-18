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Bakan Bak, 'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı , Dörtlü Final'inde finale yükselen Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 21:45

Bakan Bak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenen sarı-lacivertli takımın finale yükselmesiyle ilgili tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupa organizasyonu 'nde üst üste 3. kez finale kalarak basketbol tarihimizde büyük bir ilke imza atan Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'de Litvanyalı rakibi Zalgiris'i 76-67 mağlup ederek pazar günü final oynamaya hak kazanan sarı-lacivertli takıma şampiyonluk maçında da başarılar diliyorum. Bu değerli galibiyetlerin ülke basketbolunun gelişimi adına büyük önem taşıdığına inanıyorum. Sarı-lacivertli basketbolcuları, teknik heyeti ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum."

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Bakan Bak, Fenerbahçe Doğuş'u tebrik etti
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