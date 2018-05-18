CANLI | CSKA Moskova - Real Madrid

2017-18 THY Avrupa Ligi sezonunda finalin adı belli oluyor. İkinci finalisti belirleyecek karşılaşmasında Dimitris Itoudis yönetimindeki CSKA Moskova ile Pablo Laso'nun çalıştırdığı Real Madrid karşı karşıya geliyor.

CSKA MOSKOVA - REAL MADRID (İLK YARI OYNANIYOR)

MAÇTAN NOTLAR

TOPLAM 16 ŞAMPİYONLUK

Real Madrid, 9 şampiyonluk ile THY Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olarak dikkat çekiyor. 17 Final Four ile bu alanda THY Avrupa Ligi tarihinin en iyisi olarak göze çarpan CSKA Moskova ise şampiyonluk ipini 7 kez göğüsledi.

TAKIMLARIN FINAL FOUR YOLCULUĞU

CSKA Moskova, 24 galibiyet ve 6 mağlubiyetle normal sezonu lider tamamlayarak play-off'ta bir başka Rus ekibi Khimki Moskova'nın rakibi oldu. Khimki'yi 3-1'le geçerek Final Four'a kalan CSKA Moskova'da Fransız yıldız Nando De Colo, 16.9 sayı ortalamasıyla sezonun En İyi Beşi'ne seçildi. İspanyol yıldız Sergio Rodriguez ise 14.1 sayı ve 5.0 asist ortalamaları tutturarak sezonun En İyi İkinci Beşi'ne seçilme başarısı gösterdi.

Real Madrid normal sezonu, 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. sırada tamamladı ve play-off'ta Panathinaikos'un rakibi oldu. Yunan ekibini 3-1 ile geçerek Final Four'a kalan Real Madrid, kulüp tarihinde 10. kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürmeyi amaçlıyor.

Real Madrid'de Final Four yolculuğunun en büyük kahramanı olan 19 yaşındaki Luka Doncic, bu sezon forma giydiği 31 maçta 16.1 sayı, 4.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakalayarak sezonun En İyi Beşi'ne seçildi.

BAŞANTRENÖRLER 2. ŞAMPİYONLUKLARININ PEŞİNDE

Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yaptığı Panathinaikos'ta THY Avrupa Ligi'ni 5 kez kazanan Dimitris Itoudis, CKSA Moskova Başantrenörü olarak bu başarıyı 2015-16 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek yaşadı. Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise başantrenör olarak tek THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu 2014-15 sezonunda kazandı. Laso, 1994-95 sezonunda Zeljko Obradovic yönetiminde Avrupa Ligi şampiyonu olan Real Madrid kadrosunda yer alıyordu.

SERGIO RODRIGUEZ BİR İLK PEŞİNDE

THY Avrupa Ligi'ni Real Madrid formasıyla 2014-15 sezonunda kazanan Sergio Rodriguez, CSKA Moskova'yla şampiyon olması halinde İspanya dışında bir takımla bu kupayı kazanan ilk İspanya doğumlu basketbolcu olacak.



DONCIC'IN SON FINAL FOUR'U OLABİLİR



2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya ile şampiyonluk kazanan ve turnuvanın En İyi Beşi'ne seçilen Luka Doncic, bu sezon Real Madrid formasıyla başarılı bir sezon geçiriyor. Takımı Final Four'a yükselirken sezonun En İyi Beşi'ne seçilen Doncic, bu yaz 2018 NBA Draftı'na katılacak. Draft'ta ilk sıradan seçim yapma hakkını kazanan Phoenix Suns'ın, Doncic'in milli takımdaki başantrenörü Igor Kokoskov'u başantrenörlüğe getirmesi Sloven yıldızın draftta ilk sıradan seçileceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor.



KHRYAPA 3. KUPASININ PEŞİNDE

CSKA Moskova'nın tecrübeli oyuncusu Viktor Khryapa, kariyerinin 12. Final Four'unda mücadele ediyor. 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Final Four'da yer alan 35 yaşındaki oyuncu bu alanda lig tarihinin en başarılı oyuncusu olarak göze çarparken kupayı sadece 2 kez kazandı.