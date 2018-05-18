THY Avrupa Ligi'nde Final Four perdesi temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş ile Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas arasında oynanan karşılaşmayla açılıyor. THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4. kez Final Four'da yer alan sarı lacivertliler şampiyon unvanını korumayı amaçlıyor.

ZELJKO OBRADOVIC 12. FİNALİNİN PEŞİNDE

Fenerbahçe Doğuş'un Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic kariyerinde 17. kez Final Four'da boy gösteriyor. THY Avrupa Ligi'nde; 17 ile kulüp bazında Final Four'da en çok yer alan takım olan CSKA Moskova ile eşit sayıda Final Four organizasyonunda boy gösteren Obradovic, şimdiye kadar 11 kez takımlarını finale çıkarmayı başardı. Sırp başantrenör bu finallerin 9'undan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Öte yandan Obradovic; sezonu şampiyon olarak tamamlaması halinde, THY Avrupa Ligi'ni 9 kez kazanan Real Madrid'i geçerek kariyerinin 10. THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşayacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN FINAL FOUR YOLU

Normal sezonda oynadığı 30 karşılaşmanın 21'ini kazanarak play-off'a 2. sıradan giren Fenerbahçe Doğuş; Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh gibi iki önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen geçtiğimiz sezondan 2 fazla normal sezon galibiyeti aldı. Play-off'ta İspanya'nın Baskonia ekibini 3-1 eleyerek Final Four'a kalan sarı lacivertliler, Obradovic yönetiminde ilk kez bir play-off maçı kaybetti.

Fenerbahçe'nin Çek oyuncusu Jan Vesely, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 32 karşılaşmada 12.9 sayı, 5.2 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynayarak sezon En İyi Beşi'ne seçildi.

ZALGIRIS KAUNAS 19 YIL SONRA...

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde bu sezon THY Avrupa Ligi'nin en büyük sürprizini yapan Zalgiris Kaunas, normal sezonu 18 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayarak play-off'ta Olympiakos'un rakibi oldu. Geçtiğimiz sezonun finalisti olan Yunan ekibini 3-1'le geçen Litvanya temsilcisi Final Four'da Fenerbahçe Doğuş'un rakibi olmayı başardı.

LİTVANYA EKİBİNDE İKİ OYUNCU EN İYİ İKİNCİ BEŞ'TE

THY Avrupa Ligi'nde son olarak 1998-99 sezonunda Final Four'a kalan ve o sezonu şampiyon olarak tamamlayan Zalgiris Kaunas'ta; 34 maçta yakaladığı 12.7 sayı ve 6.0 asist ortalamalarıyla her iki kategoride takımını sırtlayan Kanadalı oyuncu Kevin Pangos ve 11.4 sayı, 4.9 ribaund ortalamaları yakalayan Paulius Jankunas sezonun En İyi İkinci Beşi'ne seçilmeyi başardılar.

2008-09 sezonunda Zeljko Obradovic yönetiminde THY Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Panathinaikos'ta oyuncu olarak yer alan ve bu kupayı 4 kez kazanma başarısı gösteren Jasikevicius, antrenörlük kariyerinde ilk kez katılmaya hak kazandığı Final Four'da, Litvanya ekibine 19 yıl sonra THY Avrupa Ligi kupasını getirme amacında.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Saat: 19.00

Salon: Stark Arena -- Belgrad

Hakemler: Daniel Hıerrezuelo (İSP), Sreten Radovic (HIR), Olegs Latisevs (LET)

Yayın: beIN Sports Haber