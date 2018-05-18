Sarunas Jasikevicius: Ali Muhammed "x" faktör olarak ortaya çıktı

Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş'a 76-67 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Genç antrenör başarılı geçen sezon için takımını tebrik ederken Fenerbahçe Doğuş yıldızı Ali Muhammed'in son periyottaki oyununun, aldıkları mağlubiyette önemli rol oynadığını belirtti.

Litvanyalı genç çalıştırıcı, Fenerbahçe Doğuş'u ve başantrenörü Zeljko Obradovic'i tebrik ederek, şunları kaydetti:

"İlginç bir maç oldu. En doğru kelime 'Biz biraz donuk kaldık.' olacaktır. Atmosferden de etkilendik. Müthiş bir oyun beklemiyordum ama daha fiziksel oynayabilirdik. Oyun kurucumuza çok baskı kurdular ve bu bizi etkiledi. Maçın son bölümünde Ali Muhammed çok önemli bir 'x' faktörü olarak ortaya çıktı. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası savunmada onu durdurmak için daha agresif olabilirdik. Takımımı tebrik ediyorum, çok büyük başarılar elde ettiler. Daha işimiz bitmedi, üçüncülük maçını kazanmak istiyoruz."