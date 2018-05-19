Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play Off Final serisinde eşleştiği Yakın Doğu Üniversitesi ile oynadığı üçüncü maçı 81-68 kazanan Fenerbahçe, seride 2-1 öne geçti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Serinin 4. maçı 21 Mayıs Pazartesi günü Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler bu maçı da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.



Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ziya Özorhon, Tekin Özübir, Ali Köseoğlu

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xxx 12, Tuğçe Canıtez x, Sottana xx 6, Verameyenka xxx 18, Vaughn xxx 17, Ayşe Cora xx 8, Esra Ural Topuz x, Plum xxxx 20, Pelin Derya Bilgiç x

Başantrenör: Valerie Garnier

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot xx 14, McBride xxx 22, Bahar Çağlar x, Lavender xx 12, Holingsvorth xx 10, Cansu Köksal x, Olcay Çakır Turgut x 4, Gruda x 6

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

1. Periyot: 21-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 57-48 (Fenerbahçe lehine)