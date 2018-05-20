CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid

THY Avrupa Ligi Final Four final karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'le karşılaşıyor. THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finalde boy gösteren temsilcimiz alacağı galibiyetle, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos'un ardından 21. yüzyılda bu kupayı üst üste iki kez kazanmayı başaran üçüncü takım olma amacında. Stark Arena'da oynanan karşılaşmayı İtalyan Luigi Lamonica, Ukraynalı Borys Ryzhyk ve Letonyalı Olegs Latisevs yönetiyor.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - REAL MADRID (İLK YARI OYNANIYOR)

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda deplasman takımları kazandı. İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid, Sloven yıldızı ve Luka Doncic'in 28 sayı, 8 ribaund ve 10 asistle yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe'yi 79-77 mağlup etmişti. Temsilcimiz ise İspanya'da oynanan karşılaşmada; 20 sayı atan Kostas Sloukas önderliğinde sahadan 86-83 galip ayrılmıştı.

DONCIC PARKEYE MVP OLARAK ÇIKIYOR

Avrupa basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en özel yetenek olan 19 yaşındaki Luka Doncic, EuroLeague'de sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı. Yarı finalde oynanan CSKA Moskova karşılaşmasında 16 sayı ve 7 ribaundla oynayan Doncic, geçtiğimiz sezon Final Four yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe'ye karşı sayı atma başarısı gösterememiş ve 17 dakikada 2 ribaund ve 3 asist yapmıştı.

İspanyol ekipte, Doncic'in en büyük yardımcıları 2014-15 sezonun MVP'si seçilen Sergio Llull ve THY Avrupa Ligi tarihinin en başarılı şutörlerinden Jaycee Carroll olacak.

ZELJKO OBRADOVIC TARİH YAZMANIN EŞİĞİNDE

Fenerbahçe'nin Sırp Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı lacivertli ekibin şampiyon olması halinde kupa tarihindeki 10. şampiyonluğunu kazanmış olacak. Bu ihtimalde; Obradovic, kulüp bazında 9 şampiyonlukla THY Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan Real Madrid'i tek başına geride bırakmış olacak.