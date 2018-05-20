THY Avrupa Ligi finali: Fenerbahçe - Real Madrid

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde Stark Arena'da düzenlenen organizasyonun ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek finale çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, finalde İspanyol ekip Real Madrid'le karşılaşacak.

Real Madrid ise finale CSKA Moskova'yı 92-83 yenerek geldi.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş unvanını korumak, bu kupayı en fazla kazanan Real Madrid ise 10. kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 10. Avrupa Ligi zaferini ülkesi Sırbistan'da almaya çalışacak.

Finalde karşılaşacak iki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak.

Avrupa Ligi'nde daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid'in 8-7 üstünlüğü bulunuyor.

Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti.

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak final mücadelesi Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber'den naklen yayınlanacak.