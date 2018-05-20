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THY finali: -

Basketbol THY 'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, Doğuş ile İspanyol temsilcisi arasında oynanacak final karşılaşmayla belli olacak.

Giriş Tarihi: 20.5.2018 17:58 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 18:01
THY Avrupa Ligi finali: Fenerbahçe - Real Madrid

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde Stark Arena'da düzenlenen organizasyonun ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek finale çıkan temsilcimiz , finalde İspanyol ekip 'le karşılaşacak.

Real Madrid ise finale CSKA Moskova'yı 92-83 yenerek geldi.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş unvanını korumak, bu kupayı en fazla kazanan Real Madrid ise 10. kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü , kariyerinde 10. zaferini ülkesi Sırbistan'da almaya çalışacak.

Finalde karşılaşacak iki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak.

Avrupa Ligi'nde daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid'in 8-7 üstünlüğü bulunuyor.

Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti.

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak final mücadelesi Stark Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber'den naklen yayınlanacak.

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THY Avrupa Ligi finali: Fenerbahçe - Real Madrid
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