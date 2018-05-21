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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'ye kutlama

Türkiye Basketbol Federasyonu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan için tebrik mesajı yayımladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 21:30
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye kutlama

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Kulübü, sarı-lacivertli ekibin Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşması nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde 'ni 3-1 ile geçerek 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve kulüp tarihinde de 13. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe'nin teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise, "Şampiyonluk yolunda takımımızın formasını başarıyla temsil eden potanın kraliçelerine, antrenörümüz Valerie Garnier'a, teknik heyetimize, şube yöneticilerimize, emeği geçen tüm çalışanlarımıza, takımımızı şampiyonluk yolunda hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz." denildi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye kutlama
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