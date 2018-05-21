Valerie Garnier: Burada olduğum için çok mutluyum

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'de başantrenör Valerie Garnier çok mutlu olduğunu söyledi.

Metro Enerji Salonu'ndaki kupa töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Fransız antrenör, "Çok iyi oyuncular, çok iyi teknik ekip, çok iyi takım ve kulüp var. Burada olduğum için çok mutluyum. Savunmada rakibi durdurduk ve sonrasında skoru bulmak bizim için kolay oldu. İlk devrede basit şutları kaçırmıştık, onları yaptık." diye konuştu.

Sarı-lacivertli oyuncu Ayşe Cora ise ikinci yarıda hatalarını tekrarlamadıklarını ve kupaya ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Takım arkadaşlarımı, teknik heyeti, taraftarlarımızı kutluyorum. Camiamıza hayırlı olsun. İkinci yarı inanılmaz bir dönüş yaptık. Taraftarımızla bütünleşip kupayı aldık. Devrede sadece basit hataları düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. Basit hatalar dışında her şey yolunda gidiyordu. Bunu başardığımızı düşünüyorum."

Tecrübeli oyuncu Birsel Vardarlı Demirmen de "Taraftarımızın önünde şampiyon olduğumuz için mutluyum." ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALDI