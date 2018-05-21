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Warriors, Rockets'ı farklı geçti

Batı Konferansı finali üçüncü maçında ağırladığı 'ı 126-85 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 12:12
Warriors, Rockets'ı farklı geçti

Amerikan Basketbol Ligi () play-off'ları Batı Konferansı finali üçüncü maçında sahasında 'ı 41 sayı farkla 126-85 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. İlk çeyreği, Houston Rockets karşısında 31-22 önde geçen Golden State Warriors, soyunma odasına da 54-43 üstün girdi.

İkinci yarıda da etkili performans sergileyen Warriors, üçüncü çeyreğini 88-67 önde geçtiği karşılaşmadan 41 sayı farkla 126-85 galip ayrıldı.

Batı Konferansı final serisinde 2-1 öne geçen Warriors'ta , 35 sayı ve 6 ribauntla galibiyette başrol oynadı. 'ın 25 sayı, altışar ribaunt ve asist ile oynadığı maçta, Draymond Green 10 sayı, 17 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi.

Rockets'ta James Harden 20 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Chris Paul 13 sayı, 10 ribaunt, Clint Capela 13 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Serinin dördüncü maçı da Warriors'ın ev sahipliğinde yapılacak.

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Warriors, Rockets'ı farklı geçti
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