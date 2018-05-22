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: İkinci maça daha iyi hazırlanacağız

'in play-off çeyrek final ilk maçında 'yı evinde 78-69 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın başantrenörü açıklamalarda bulundu. savunmaya vurgu yaparken kazanmak için ellerine gelen fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 21:48 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 21:50
Ergin Ataman: İkinci maça daha iyi hazırlanacağız

'nde play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği 'yı 78-69 yenerek seride 1-0 öne geçen 'in başantrenörü , savunmada iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, Darüşşafaka'nın güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Serinin zor geçeceğini biliyorduk. Savunmada istediğimizi yaptık ve pota altını iyi kapattık. Wilbekin ve Johnson dışında ekstra oyunculara sayı şansı tanımadık. Hücumda iyi değildik. 20 top kaybı yaptık ve bu nedenle çok sayı yedik. Zor bir seri olacak. İkinci maça daha iyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Errick McCollum'un sıkışan maçlarda oyunu değiştirebilecek bir basketbolcu olduğunu anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibin konsantrasyonu Krunoslav Simon üzerineydi. Sonny Weems'in oynayıp oynayamayacağı maç sabahında belli oldu. Ayağında ciddi bir sakatlığı olmasına rağmen onu oynatmak zorunda kaldık ve istediğimiz katkıyı aldık." diye konuştu.

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Darüşşafaka Başantrenörü , seride 1-0 geriye düşmelerine rağmen henüz bir şey kaybetmediklerini dile getirdi.

Mağlup oldukları maçta Anadolu Efes'in daha iyi oynadığını aktaran Blatt, "Bir maçı kaybetmiş olmak her şeyi bitirmez. Maçı kazanabilmek adına elimize gelen fırsatları değerlendiremedik. Şimdi evimize dönüp perşembe günü oynanacak maçı kazanmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Ergin Ataman: İkinci maça daha iyi hazırlanacağız
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