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'de en iyi çaylak 5'i belli oldu

'de 2017-18 sezonunun en iyi çaylak beşleri belli oldu. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu "En İyi İkinci Beş"te yer aldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 22:05
NBA'de en iyi çaylak 5'i belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde () yılın en iyi çaylak 5'leri açıklandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yılın en iyi çaylak 5'leri, 100 medya mensubunun katıldığı oylamayla belirlendi.

Utah Jazz'dan Donovan Mitchell ve Philadelphia 76ers'tan Ben Simmons, oylamada tüm medya mensuplarının en iyi 5 tercihlerinde yer alan isimler oldu.

Eski Fenerbahçeli basketbolcu de yılın en iyi ikinci çaylak 5'inde yer aldı.

Yılın en iyi çaylak 5'lerine giren basketbolcular şöyle:

EN İYİ 5

Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Ben Simmons (Philadelphia 76ers)
Jayson Tatum (Boston Celtics)
Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)
Lauri Markkanen (Chicago Bulls)

EN İYİ İKİNCİ 5

Lonzo Ball (Los Angeles Lakers)
Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings)
John Collins (Atlanta Hawks)
Josh Jackson (Phoenix Suns)
Dennis Smith Jr (Dallas Mavericks)

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NBA'de en iyi çaylak 5'i belli oldu
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