Banvit, Beşiktaş'ı yendi seride öne geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Banvit, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-77 yenerek seride durumu 1-0'a getirdi.

Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikaya 10-8 önde girdi. Boyalı alanı etkili savunan Banvit karşısında dış atışlarda etkinliğini sürdüren siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 25-23 önde kapattı.

İkinci periyotta Adams ve Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla hücumda tempoyu artırmaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikayı 38-32 önde geçti. Banvit, orta mesafe basketlerle 17. dakikada beraberliği yakaladı: 38-38. Hızlı hücumlarla sayılar üreten konuk ekip, soyunma odasına 47-45 üstün girdi.

İkinci yarıya hücumda ve savunmada etkili başlayan Banvit, peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 24. dakikayı 55-50 önde bitirdi. Konuk ekip, oldukça çekişmeli geçen üçüncü periyodu, 64-60 önde tamamladı.

Dördüncü çeyreğe Taylor ve Şehmus Hazer'in basketleriyle başlayan Banvit, 32. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 60-68. Arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında pota altında Sertaç Şanlı, dış atışta da Clark'la sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, konuk ekip karşısında 35. dakikada beraberliği yakaladı: 68-68. Adams'ın top kaybının ardından Can Altıntığ'la hücumda üç sayılık basket bulan Banvit, 38. dakikada skoru 78-73'e getirdi. Son bölümde Adams ve Strawberry'le skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, bitime 22 saniye kala farkı 1'e indirdi: 77-78. Mücadelede son anlar büyük çekişmeye sahne olurken, üstünlüğünü koruyan Banvit'te Rıdvan Öncel, kazanılan serbest atışlarda 2'de 1 yaptı ve konuk ekip karşılaşmayı 79-77 kazandı.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı, 25 Mayıs Cuma günü, 20.45'te Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Beşiktaş tribün liderlerinden "Amigo Serdar" olarak da bilinen Temel Keleş için saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 9, Strawberry 21, Weems 8, Clark 7, Lalanne 4, Erkan Veyseloğlu, Kenan Sipahi 8, Muratcan Güler, Sertaç Şanlı 14, Palacios, Semih Erden 6, Can Maxim Mutaf

Banvit: Taylor 16, Can Altıntığ 4, Thomas 9, Caloiaro 17, Vidmar 2, Rıdvan Öncel 9, Şehmus Hazer 9, Tolga Geçim 2, Kulig 11, Rautins

1. Periyot: 25-23

Devre: 45-47

3. Periyot: 60-64

Beş faulle çıkanlar : 35.52 Taylor (Banvit), 39.39 Weems (Beşiktaş Sompo Japan)