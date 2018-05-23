Rockets, seriye denge getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Golden State Warriors'ı 95-92 yenen Houston Rockets, Batı Konferansı final serisini 2-2'ye getirdi.
Golden State Warriors, Batı Konferansı finali 4. karşılaşmasında Houston Rockets'ı ağırladı. Rockets, 10 sayı geride girdiği son çeyrekte rakibini 12 sayıda tutarak sahadan 95-92 galip ayrıldı.
Seriyi 2-2 yaparak ilk maçta kaybettiği saha avantajını geri alan Rockets, Warriors'ın 16 karşılaşmalık iç saha play-off galibiyet serisini de noktaladı.
Rockets'ı galibiyete, 30 sayı, 3 top çalmayla oynayan James Harden ve 27 sayı kaydeden Chris Paul taşıdı.
Warriors'ta Stephen Curry'nin 28 sayı, 6 ribaunt, Kevin Durant'in 27 sayı, 12 ribaunt ve Draymond Green'in 11 sayı, 13 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Serinin 5. maçı, 25 Mayıs Cuma günü Rockets'ın evinde oynanacak.