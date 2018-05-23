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Rockets, seriye denge getirdi

, finali 4. maçında konuk olduğu 'ı 95-92 yenerek seride durumu 2-2 yaptı ve saha avantajını geri aldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 12:54
Rockets, seriye denge getirdi

Amerikan Basketbol Ligi () play-off'larında 'ı 95-92 yenen , final serisini 2-2'ye getirdi.

Golden State Warriors, Batı Konferansı finali 4. karşılaşmasında Houston Rockets'ı ağırladı. Rockets, 10 sayı geride girdiği son çeyrekte rakibini 12 sayıda tutarak sahadan 95-92 galip ayrıldı.

Seriyi 2-2 yaparak ilk maçta kaybettiği saha avantajını geri alan Rockets, Warriors'ın 16 karşılaşmalık iç saha play-off galibiyet serisini de noktaladı.

Rockets'ı galibiyete, 30 sayı, 3 top çalmayla oynayan James Harden ve 27 sayı kaydeden Chris Paul taşıdı.

Warriors'ta 'nin 28 sayı, 6 ribaunt, 'in 27 sayı, 12 ribaunt ve Draymond Green'in 11 sayı, 13 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Serinin 5. maçı, 25 Mayıs Cuma günü Rockets'ın evinde oynanacak.

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Rockets, seriye denge getirdi
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