Fenerbahçe Doğuş, yarı finale çıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 77-54 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya Metecan Birsen'in boyalı alandan bulduğu basketle başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikayı 10-8 üstün geçti. Melih Mahmutoğlu'nun oyuna girmesiyle hücumda etkisini artıran Fenerbahçe Doğuş, 7. dakikada 13-10 üstünlük kurdu. Rakip takımın top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 20-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Can Korkmaz'ın üç sayı çizginin gerisinden kaydettiği basketle başlayan ev sahibi takıma, Fenerbahçe Doğuş 12. dakikada Thompson ve Guduric'in basketleriyle karşılık verdi: 18-24. Ev sahibi takıma göre hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, devre arasına 38-28 önde gitti.

İkinci yarıda Fenerbahçe Doğuş karşısında etkili savunma yapan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Jones ve Boothe'nin etkili basketleriyle 23. dakikada farkı 8 sayıya indirdi (35-43). Fenerbahçe Doğuş, 27. dakikada Egehan Arna'nın üç sayılık basketiyle farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 40-54. Geriye kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, final periyoduna 56-42 üstün girdi.

Son çeyrekte sarı-lacivertli takım, Sinan Güler ve Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 34. dakikada farkı 24 sayıya (69-45) çıkardı. Barış Hersek ve Egehan Arna'nın pota altından bulduğu sayılarla farkı koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 77-54 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçeli taraftarlar, yarı finale yükselen takımlarını alkış ve tezahüratlarla tribünlere çağırdı.

Salon: Sakarya

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Harris 3, Jones 11, James Metecan Birsen 2, Boothe 6, Fall 7, Lopez 8, Can Korkmaz 10, Jankovic 2, Ersin Dağlı, Mehmet Özdoğan 3, Mustafa Kırcalı, Abdussamed Kızılkaya 2

Fenerbahçe Doğuş: Melli 2, Nunnally 9, Guduric 6, Ahmet Düverioğlu 4, Wanamaker 4, Melih Mahmutoğlu 11, Datome 20, Ali Muhammed 3, Thompson 6, Sinan Güler 3, Egehan Arna 6, Barış Hersek 3

1. Periyot: 15-20

Devre: 28-38

3. Periyot: 42-56

Beş faulle çıkan: 29.23 Thompson (Fenerbahçe Doğuş)