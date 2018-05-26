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LeBron 46 sayı attı, seri eşitlendi

, yıldız oyuncusu 'in 46 sayı attığı finali 6. maçında 'i 109-99 yenerek seride durumu 3-3 yaptı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 12:09

Amerikan Basketbol Ligi () play-off'larında 'i 109-99 yenen , final serisini 3-3'e getirdi.

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finali 6. karşılaşmasında Boston Celtics'i ağırladı. Yıldız oyuncusu 'in 33'te 17 isabetle 46 sayı, 11 ribaunt ve 9 asist ürettiği mücadeleyi 109-99 kazanan Cavaliers, seride durumu 3-3 yaptı.

Cavaliers'ta George Hill 20, Jeff Green 14 sayılık katkıda bulundu. Celtics'te ise Terry Rozier'in 28 sayı, 7 asist, Jaylen Brown'ın da 27 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Serinin 7. ve son maçı 28 Mayıs Pazartesi günü Celtics'in sahasında oynanacak.

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LeBron 46 sayı attı, seri eşitlendi
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