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, 'i yendi, finale 1 kaldı

, yarı final play-off serisi 2. maçında 'i 89-82 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. ekibi, 31 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan serinin 3. maçında galibiyet alması halinde adını finale yazdıracak.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 23:14 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 23:27
Tofaş, Anadolu Efes'i yendi, finale 1 kaldı

Play-Off Yarı Final serisinin ikinci maçında , sahasında karşılaştığı 'i 89-82 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan play-off serisinin ilk mücadelesini 91-63 önde tamamlayan ekibi TOFAŞ, ikinci maçta ise yine sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 89-82 mağlup etmeyi başardı. Mavi-yeşilliler, seride 2-0 öne geçerek büyük avantaj elde etti.

Seri, üçüncü maç ile birlikte İstanbul'a taşınacak ve 31 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma sonrası gerekmesi halinde serinin dördüncü maçı da 2 Haziran Cumartesi günü saat 18.15'de aynı salonda oynanacak. Seride eşitlik halinde; final niteliğindeki beşinci maç ise 4 Haziran Pazartesi saat 20.45'de Bursa'da yapılacak.

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğolkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx
TOFAŞ: Raymar Morgan xxx 19, Josh Owens x 8, Pierria Henry xxx 22, Sammy Mejia xxx 11, Tony Crocker xx 9, Barış Ermiş xx 5, Kenny Kadji xx 7, Yiğit Arslan xx 6, Muhsin Yaşar xx 2, Berkan Durmaz x
Anadolu Efes: Birkan Batuk xxx 22, Brock William Motum xxx 17, Bryant Dunston xx 15, Errick McCollum xx 13, Krunoslav Simon xx 8, Doğuş Balbay x 2, Toney Bernard Douglas x 5, Vladimir Stimac x
1.Periyot: 23-25 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 48-43 (TOFAŞ lehine)
3.periyot: 66-58 (TOFAŞ Lehine)
5 Faul alan: Kenny Kadji (dk. 37.49) (TOFAŞ)

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Tofaş, Anadolu Efes'i yendi, finale 1 kaldı
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