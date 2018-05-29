Tofaş, Anadolu Efes'i yendi, finale 1 kaldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisinin ikinci maçında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 89-82 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan play-off serisinin ilk mücadelesini 91-63 önde tamamlayan Bursa ekibi TOFAŞ, ikinci maçta ise yine sahasında karşılaştığı Anadolu Efes'i 89-82 mağlup etmeyi başardı. Mavi-yeşilliler, seride 2-0 öne geçerek büyük avantaj elde etti.

Seri, üçüncü maç ile birlikte İstanbul'a taşınacak ve 31 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma sonrası gerekmesi halinde serinin dördüncü maçı da 2 Haziran Cumartesi günü saat 18.15'de aynı salonda oynanacak. Seride eşitlik halinde; final niteliğindeki beşinci maç ise 4 Haziran Pazartesi saat 20.45'de Bursa'da yapılacak.



Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğolkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Karabilecen xx

TOFAŞ: Raymar Morgan xxx 19, Josh Owens x 8, Pierria Henry xxx 22, Sammy Mejia xxx 11, Tony Crocker xx 9, Barış Ermiş xx 5, Kenny Kadji xx 7, Yiğit Arslan xx 6, Muhsin Yaşar xx 2, Berkan Durmaz x

Anadolu Efes: Birkan Batuk xxx 22, Brock William Motum xxx 17, Bryant Dunston xx 15, Errick McCollum xx 13, Krunoslav Simon xx 8, Doğuş Balbay x 2, Toney Bernard Douglas x 5, Vladimir Stimac x

1.Periyot: 23-25 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 48-43 (TOFAŞ lehine)

3.periyot: 66-58 (TOFAŞ Lehine)

5 Faul alan: Kenny Kadji (dk. 37.49) (TOFAŞ)