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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Doğuş ile arasındaki play-off final serisinin ilk maçında karşı karşıya gelecek. saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 12:53
Fenerbahçe - Tofaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesi, yarın başlayacak.

Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç, normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.

Doğuş ile arasındaki ilk karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak maç, Ülker Spor ve Etkinlik'te yapılacak.

Finaldeki ekiplerden Fenerbahçe Doğuş, yarı final mücadelesinde Banvit'e 3-0 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

TOFAŞ ise yarı finalde Anadolu Efes'i 3-1'le geçerek finalde yer almayı başardı.

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Fenerbahçe - Tofaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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