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Golden State şampiyonluğa koşuyor

NBA final serisi 2'nci maçında , Oracle Arena'da ağırladığı 'ı 122-103 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 09:51
Golden State şampiyonluğa koşuyor

, ilk periyodu 32-28, maçın ilk devresini ise 59-46 üstünlükle kapadı. 3'üncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan , Stephen Curry'i savunmakta zorlandı. Son periyotta da Curry iyi oyununu sürdürdü ve takımına galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. Final serisi 2'nci maçında Cleveland Cavaliers'ı 122-103 mağlup eden Golden State Warriors seride 2-0 öne geçti.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilerken, Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 29 sayı, 9 ribaunt, 13 asistlik performansla double-double yaptı.

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Golden State şampiyonluğa koşuyor
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