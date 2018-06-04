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Warriors, Cavaliers'ı Curry'nin üçlükleriyle geçti

, all-star oyun kurucusu Curry'nin 9 üç sayılık basketle finallerinin rekorunu kırdığı maçta, 'ı 122-103 yenerek seride 2-0 öne geçti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 13:04
Warriors, Cavaliers'ı Curry'nin üçlükleriyle geçti

Amerikan Basketbol Ligi () finalinde 'ı 122-103 yenen , seriyi 2-0'a getirdi.

Golden State Warriors, NBA final serisinin 2. maçında Cleveland Cavaliers'ı konuk etti. İlk çeyreği 32-28 üstün kapatan ev sahibi takım, soyunma odasına 13 sayı farkla (59-46) önde gitti. Son periyoda 90-80 önde giren Warriors, karşılaşmayı 122-103 kazandı ve seride durumu 2-0 yaptı.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu , 17'de 9 üç sayı isabetiyle 33 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt üretti. Curry bu performansıyla bir NBA final maçında en fazla 3 sayılık basket atan oyuncu oldu. Önceki rekor, Boston Celtics formasıyla 2010 finalinde Los Angeles Lakers'a karşı 8 üç sayılık basket kaydeden Ray Allen'daydı.

26 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Klay Thompson da 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ta LeBron James'in 29 sayı, 13 asist, 9 ribaunt ve 'ın 22 sayı, 10 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi.

Serinin 3. maçı, 7 Haziran Perşembe günü TSİ 04.00'te Cavaliers'ın sahasında oynanacak.

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Warriors, Cavaliers'ı Curry'nin üçlükleriyle geçti
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