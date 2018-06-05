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, play-off final serisi ilk maçında 'ı konuk ediyor. Fenerbahçe'de, bugün mazbatasını alarak resmen başkanlık görevine başlayan , tribünlerdeki yerini aldı.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 21:41
CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Tofaş

play-off final serisi ilk maçında , 'ı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı tribünden takip ediyor. Koç, maç başlamadan önce kendisine büyük destek veren tribünleri selamladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - TOFAŞ (2. PERİYOT OYNANIYOR)
Fenerbahçe Doğuş 21-15 TOFAŞ (1. Periyot Sonucu)

Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya BŞB ve yarı finalde Banvit'i eleyerek finale ulaşırken sezonun sürprizine imza atan Tofaş, çeyrek finalde Eskişehir Basket, yarı finalde ise Anadolu Efes'i eledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un mazbatasını aldığı törenden kareler
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CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Tofaş
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