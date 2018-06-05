CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Tofaş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünden takip ediyor. Koç, maç başlamadan önce kendisine büyük destek veren tribünleri selamladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - TOFAŞ (2. PERİYOT OYNANIYOR)

Fenerbahçe Doğuş 21-15 TOFAŞ (1. Periyot Sonucu)

Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya BŞB ve yarı finalde Banvit'i eleyerek finale ulaşırken sezonun sürprizine imza atan Tofaş, çeyrek finalde Eskişehir Basket, yarı finalde ise Anadolu Efes'i eledi.