Fenerbahçe Doğuş, Tofaş karşısında

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, play-off final serisi ikinci maçında Tofaş'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ediyor.
Ligde normal sezonda aldığı 27 galibiyetle sezonu birinci sırada tamamlayan sarı lacivertli ekip, çeyrek finalde Sakarya BŞB'yi maç vermeden 2-0'la geçtikten sonra yarı finalde Banvit'le karşılaştı. Bandırma ekibini de 3-0'la geçerek finale yükselen Fenerbahçe Doğuş, final serisi ilk maçında rakibini 103-63 mağlup ederek 1-0 öne geçti.
Sezonun en büyük sürprizine imza atan Tofaş, normal sezonu 24 galibiyet, 6 mağlubiyetle Fenerbahçe Doğuş'un ardından ikinci sırada tamamladı. Çeyrek final serisinde Eskişehir Basket'i 2-0 mağlup ettikten sonra yarı finalde Anadolu Efes'le eşleşen Tofaş, güçlü rakibini 3-1'le geçerek finale yükseldi.
Tofaş, final serisinin ilk maçında sarı lacivertlilere 103-63 mağlup olurken Tony Crocker ve Raymar Morgan oyundan ihraç edilmişlerdi.