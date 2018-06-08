Fenerbahçe Doğuş şampiyonluk yolunda tam gaz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda TOFAŞ'ı ağırladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 86-78 TOFAŞ (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Doğuş 19-12 Tofaş (1. periyot sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 37-36 Tofaş (İlk yarı sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 63-51 Tofaş (3. periyot sonucu)

Mücadeleye etkili başlayan TOFAŞ, Henry ve Crocker'ın pota altı oyunuyla ilk 4 dakikayı 10-2 önde geçti. Brad Wanamaker'ın skorer oyunuyla toparlanan Fenerbahçe Doğuş, Jan Vesely'nin önce serbest atıştan bulduğu sayıyla eşitliği yakaladı, ardından da smacıyla çeyreğin bitimine 53 saniye kala öne geçti: 19-17. İlk periyodu sarı lacivertliler bu skorla önde tamamladı.



İkinci periyoda bu kez iyi başlayan taraf ev sahibi olurken, Brad Wanamaker'ın yine pota altını etkili kullanmasıyla sarı lacivertliler skorlar buldu. Aradaki farkın açılmasına izin vermeyen TOFAŞ'ta Tony Crocker ve Sammy Mejia takımını sayılarıyla takımını ayakta tuttu. Soyunma odasına Fenerbahçe Doğuş 37-36 üstün gitti.





Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken, özellikle Nicolo Melli'nin iyi oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş skoru 58-49'a çekti. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertli ekip, kader çeyreğine 63-51'lik skor avantajıyla başladı.



Son periyodun başında James Nunnally'nin üst üste sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş farkı 16'ya çıkardı: 68-52. Her iki ekip de özellikle hücumlarında potaya doğru yönelirken, ev sahibi ekip boyalı bölgeden bulduğu sayılarla farkı korudu. Son bölümde TOFAŞ'ın çabası yeterli olmazken sarı lacivertliler maçı James Nunnally'nin smacıyla birlikte 86-78 kazandı.



Bu sonucun ardıdan Fenerbahçe Doğuş seride 2-0 öne geçti.

ALİ KOÇ, TÜRKOĞLU VE COMOLLI İLE BİRLİKTE TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasında oynanan final müsabakasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktörü Damien Comolli ile birlikte izledi. Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç'a maç boyunca yoğun ilgi gösterdi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Ziya Özorhon (xx), Mehmet Karabilecen (xx)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ahmet Düverioğlu 2 (x), Ali Muhammed 4 (xx), Melih Mahmutoğlu 7 (xx), Marko Guduric (x), Nicolo Melli 15 (xxx), Brad Wanamaker 18 (xxx), James Nunnally 16 (xxx), Jan Vesely 15 (xxx), Sinan Güler 9 (xxx), Jason Thompson (x), Barış Hersek (x), Egehan Arna (x)

TOFAŞ: Raymar Morgan 16 (xxx), Joshua Owens 8 (xxx), Pierria Henry 9 (xx), Sammy Mejia 16 (xxx), Tony Crocker 16 (xxx), Kenny Kadji 13 (xx), Barış Ermiş (xx), Berkan Durmaz (xx), Muhsin Yaşar (xx), Yiğit Arslan (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 19-17

İLK YARI: 37-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-51

5 FAUL ALAN: Dk. 39.35 Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş