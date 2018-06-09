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, play-off final serisi üçüncü maçında 'ın konuğu oluyor.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 19:21
CANLI | Tofaş - Fenerbahçe Doğuş

play-off final serisi üçüncü maçında , Spor Salonu'nda Tofaş'a konuk oluyor.

TOFAŞ - FENERBAHÇE DOĞUŞ (İLK YARI OYNANIYOR)
Tofaş 26 - 26 Fenerbahçe Doğuş (1. periyot sonucu)

Sarı lacivertli ekip evinde oynadığı ilk iki maçta galip gelen taraf oldu.

Fenerbahçe Doğuş serinin ilk maçında rakibin 40 sayı farkla 103-63 mağlup ederken 17 sayı, 5 asistle oynayan Brad Wanamaker galibiyetin mimarı olmuş, Tofaş cephesinde ise Tony Crocker ve Raymar Morgan oyundan ihraç edilmişlerdi.

Sarı lacivertliler ikinci maçta ise 86-78'lik galibiyet alarak 2-0 öne geçmeyi başardı. 4 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Fenerbahçe Doğuş'ta Brad Wanamaker 18, James Nunnally 16, Jan Vesely ve Nicolo Melli 15'er sayı atarken Tofaş'ta 16'şar sayıyla oynayan Tony Crocker, Raymar Morgan ve Sammy Meija'nın çabaları yeterli olmadı.

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CANLI | Tofaş - Fenerbahçe Doğuş
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