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, 'u konuk ediyor

, play-off final serisi üçüncü maçında 'ın konuğu oluyor.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 18:19
Tofaş, Fenerbahçe Doğuş'u konuk ediyor

play-off final serisi üçüncü maçında , 'a konuk oluyor. 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.

Sarı lacivertli ekip evinde oynadığı ilk iki maçta galip gelen taraf oldu.

Fenerbahçe Doğuş serinin ilk maçında rakibin 40 sayı farkla 103-63 mağlup ederken 17 sayı, 5 asistle oynayan Brad Wanamaker galibiyetin mimarı olmuş, Tofaş cephesinde ise Tony Crocker ve Raymar Morgan oyundan ihraç edilmişlerdi.

Sarı lacivertliler ikinci maçta ise 86-78'lik galibiyet alarak 2-0 öne geçmeyi başardı. 4 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Fenerbahçe Doğuş'ta Brad Wanamaker 18, James Nunnally 16, Jan Vesely ve Nicolo Melli 15'er sayı atarken Tofaş'ta 16'şar sayı atan Tony Crocker, Raymar Morgan ve Sammy Meija'nın çabaları yeterli olmadı.

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Tofaş, Fenerbahçe Doğuş'u konuk ediyor
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