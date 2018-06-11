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play-off final serisi dördüncü maçında , 'u konuk ediyor. Seride sarı lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 20:13 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 20:18
CANLI | Tofaş - Fenerbahçe Doğuş

, play-off final serisi dördüncü maçında 'u konuk ediyor. Serinin üçüncü maçını 91-88 kanarak durumu 2-1'e getiren Tofaş, alacağı bir galibiyetle İstanbul'a eşitlikle gitme amacında.

TOFAŞ - FENERBAHÇE DOĞUŞ

Serinin ilk maçında Fenerbahçe Doğuş rakibine büyük üstünlük kurmuş ve maçı 40 sayı farkla, 103-63 kazanmıştı. İkinci maçta Tofaş rakibi karşısında direncini kaybetmese de 86-78'lik mağlubiyet almaktan kurtulamamıştı.

Büyük bir heyecana sahne olan serinin üçüncü maçında Tofaş, yıldız oyuncusu Sammy Mejia'nın bitime 4 saniye kala bulduğu üç sayı isabetiyle 91-88 galip gelmiş ve seriyi 2-1'e getirmişti.

21.00'da başlayacak karşılaşma Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.

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CANLI | Tofaş - Fenerbahçe Doğuş
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