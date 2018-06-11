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ile Doğuş kozlarını paylaşıyor.

final serisi dördüncü maçında ile Doğuş kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe kazanırsa avantajı ele geçirecek. Tofaş kazanırsa seride durumu 2-2 yapacak. Maçın canlı anlatımı sabah.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 11.6.2018 21:05 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 21:23

Doğuş, final serisi dördüncü maçında 'a konuk oluyor.

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Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe bu maçı kazanarak evinde oynayacağı bir sonraki maçta şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Rakibine deplasmanda 2 maçta da yenilen Tofaş kendi sahasında rakibini yenerek durumu 2-1 yapmıştı. ekibi ev sahibi olma avantajını bu maçta da kullanarak seriyi eşitlemek istiyor. Seride 4 maç kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Serkan Emlek, Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetiyor

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Tofaş ile Fenerbahçe Doğuş kozlarını paylaşıyor.
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