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, play-off final serisi beşinci maçında 'ı konuk ediyor. Sarı lacivertliler karşılaşmadan galip ayrılması halinde üst üste 3. olmak üzere toplamda 9. şampiyonluğunu kazanacak.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 21:58
CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Tofaş

play-off final serisi beşinci maçında , 'ı ağırlıyor. Sarı lacivertlilerin seride 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler olası bir galibiyet halinde üst üste 3. olmak üzere toplamda 9. şampiyonluğunu kazanmış olacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - TOFAŞ (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
Fenerbahçe Doğuş 25-12 Tofaş (Birinci periyot sonucu)
Fenerbahçe Doğuş 45-26 Tofaş (İlk yarı sonucu)

Serinin ilk iki maçını 103-63 ve 86-78'lik skorlarla evinde Fenerbahçe Doğuş kazanırken, üçüncü maçı sahasında 91-88 üstün bitiren TOFAŞ, taraftarı önündeki ikinci maçta rakibine 95-77 yenildi.

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CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Tofaş
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