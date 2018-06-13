CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Tofaş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı ağırlıyor. Sarı lacivertlilerin seride 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler olası bir galibiyet halinde üst üste 3. olmak üzere toplamda 9. şampiyonluğunu kazanmış olacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - TOFAŞ (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

Fenerbahçe Doğuş 25-12 Tofaş (Birinci periyot sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 45-26 Tofaş (İlk yarı sonucu)

Serinin ilk iki maçını 103-63 ve 86-78'lik skorlarla evinde Fenerbahçe Doğuş kazanırken, üçüncü maçı sahasında 91-88 üstün bitiren TOFAŞ, taraftarı önündeki ikinci maçta rakibine 95-77 yenildi.