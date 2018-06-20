Anadolu Efes Vasilije Micic’i transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce yerli olarak Metecan Birsen, Sertaç Şanlı ve Buğrahan Tuncer'i kadrosuna katan Efes, ilk yabancı takviyesini de Sırp Vasilije Micic ile gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada Micic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sırp basketbolcu, bu sezon Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'da forma giydi. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Türkiye'de TOFAŞ'da oynadı. Micic, kariyerinde Kızılyıldız, Bayern Münih ve Maga Vizura'da da mücadele etti.

Euroleague'de geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada 22.24 dakika ortalama süre alan ve takımının Final Four'a yükselmesinde pay sahibi olan Micic, maç başına 7.7 sayı, 2.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları ile oynadı.