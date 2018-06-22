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2018 Draftı'nda 3. sıradan Atlanta Hakws tarafından seçilen Sloven yıldız 'in yeni takımı belli oldu. , 'le girdiği takasta Doncic'i göndermesinin karşılığında 5.sıradan Trae Young‘ı seçtirdi ve 2019 ilk tur draft hakkını elde etti. Böylece Luka Doncic, çaylak senesinde Dallas Mavericks formasıyla parkeye inecek.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 12:25
Luka Doncic, Dallas Mavericks'te!

severler tarafından merakla beklenen soru yanıtını buldu. Sloven yıldız 'in yeni takımı belli oldu.

2018 Draftı'nda 3. sıradan Hawks tarafından seçilen Doncic, 5.sıradan seçilen Trae Young ve 2019 ilk tur draft hakkı karşılığında Dallas'ın yolunu tuttu.

Böylece gelecek sezon NBA'de çaylak sezonuna çıkacak olan Doncic, Dallas formasını giyecek.

Hawks'ın aldığı draft hakkının ilk 5 korumalı olduğu belirtildi. Eğer ilk 5 sıra gelirse Mavericks bu hakkı 2019'da kendisi kullanacak. İlk 5'in dışındaki hak ise Hawks'a gidecek.

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Luka Doncic, Dallas Mavericks'te!
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