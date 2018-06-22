Luka Doncic, Dallas Mavericks'te!

Basketbol severler tarafından merakla beklenen soru yanıtını buldu. Sloven yıldız Luka Doncic'in yeni takımı belli oldu.

2018 NBA Draftı'nda 3. sıradan Hawks tarafından seçilen Doncic, 5.sıradan seçilen Trae Young ve 2019 ilk tur draft hakkı karşılığında Dallas'ın yolunu tuttu.

Böylece gelecek sezon NBA'de çaylak sezonuna çıkacak olan Doncic, Dallas formasını giyecek.

Hawks'ın aldığı draft hakkının ilk 5 korumalı olduğu belirtildi. Eğer ilk 5 sıra gelirse Mavericks bu hakkı 2019'da kendisi kullanacak. İlk 5'in dışındaki hak ise Hawks'a gidecek.