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Bakambu'dan Quaresma'ya: "Come to "

Futbol yaşantısına Çin'de devam eden eski lu , 'ya seslenerek "Come to Bursaspor" ifadesini paylaştı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 12:56
Bakambu'dan Quaresma'ya: Come to Bursaspor

Bursaspor'un 2014-2015 sezonunda formasını terleten ve daha sonra İspanya'nın Villarreal Kulübü'ne olan Cedric Bakambu, yeşil-beyazlı camia ile bağını koparmıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımları yapan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demokratik Kongolu forvet, son paylaşımında ise 'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya seslendi. Bakambu, Quaresma'nın trivela hareketinin yer aldığı görseli Portekizli yıldızı etiketleyerek, "Ricardo Quaresma come to Bursaspor" ifadesiyle paylaştı. Bakambu'nun bu paylaşımına yeşil beyazlı taraftarlar da seyirci kalmadı ve destek verdi.

, 2015-16 sezonunun başında Villarreal'e 7.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Burada 2 sezon top koşturan 27 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon ise devre arasında Çin'in BJ Sinobo Guoan Kulübü'ne 40 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

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Bakambu'dan Quaresma'ya: "Come to Bursaspor"
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