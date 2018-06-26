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Potanın Perileri Çin seddini aşamadı

TURGUT DOĞAN Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018
Potanın Perileri Çin seddini aşamadı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA hazırlıkları kapsamında Çin ile oynadığı maçı 74-71 kaybetti. Karşılaşmaya etkili başlayan Çin, ilk çeyreği 19-15, devreyi ise 34-30 üstün tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, Gizem Başaran ve 'ın da pota altından kaydettiği sayılarla 25. dakikada öne geçti: 42-40. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen milli takım, final periyoduna 53-49 önde girdi. Ancak son çeyrekte daha etkili oynayan Çin, müsabakadan 74-71 galip ayrıldı.
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Potanın Perileri Çin seddini aşamadı
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