Potanın Perileri Çin seddini aşamadı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası
hazırlıkları kapsamında Çin ile oynadığı maçı 74-71 kaybetti. Karşılaşmaya etkili başlayan Çin, ilk çeyreği 19-15, devreyi ise 34-30 üstün tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan ay-yıldızlı ekip, Gizem Başaran ve Asena Yalçın
'ın da pota altından kaydettiği sayılarla 25. dakikada öne geçti: 42-40. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen milli takım, final periyoduna 53-49 önde girdi. Ancak son çeyrekte daha etkili oynayan Çin, müsabakadan 74-71 galip ayrıldı.