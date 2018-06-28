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2019 FIBA B Grubu maçında Milli Basketbol Takımı, ile karşılaşıyor. A Milli Takım'ın grupta oynadığı ilk dört maçta forma giyemeyen 'deki temsilcilerimiz ve 'ın forma giydiği karşılaşmada Türkiye üçüncü periyodu 61-51 önde kapadı. Karşılaşmada son periyot oynanıyor.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 19:51 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 21:32
CANLI | Türkiye - Ukrayna

, 2019 FIBA B Grubu maçında ile karşıya geliyor. 20.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayan karşılaşmada Scottie Wilbekin, Türkiye ile ilk maçına çıkıyor.

TÜRKİYE - UKRAYNA (4. PERİYOT OYNANIYOR)
Türkiye 15-28 Ukrayna (İlk periyot sonucu)
Türkiye 51-40 Ukrayna (İlk yarı sonucu)
Türkiye 61-51 Ukrayna (Üçüncü periyot sonucu)

MAÇ ÖNÜ NOTLARI

yönetimindeki A Milliler, grupta oynadığı 4 maçın 2'sinden galibiyetle ayrılırken lider Ukrayna ise 4 maçta 3 galibiyet aldı. İki takım arasında Ukrayna'da oynanan ilk karşılaşmayı Türkiye 67-60 mağlup etti.

FURKAN KORKMAZ VE CEDİ OSMAN PARKEDE

'de forması giyen ve 'ta oynayan milli takımın grupta oynadığı ilk 4 maçta yer alamadı. Genç oyuncular Ukrayna karşısında parkeye çıkıyor.

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