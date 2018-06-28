CANLI | Türkiye - Ukrayna

Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Ukrayna ile karşıya geliyor. 20.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayan karşılaşmada Scottie Wilbekin, Türkiye ile ilk maçına çıkıyor.
TÜRKİYE - UKRAYNA (4. PERİYOT OYNANIYOR)
Türkiye 15-28 Ukrayna (İlk periyot sonucu)
Türkiye 51-40 Ukrayna (İlk yarı sonucu)
Türkiye 61-51 Ukrayna (Üçüncü periyot sonucu)
MAÇ ÖNÜ NOTLARI
Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milliler, grupta oynadığı 4 maçın 2'sinden galibiyetle ayrılırken lider Ukrayna ise 4 maçta 3 galibiyet aldı. İki takım arasında Ukrayna'da oynanan ilk karşılaşmayı Türkiye 67-60 mağlup etti.
FURKAN KORKMAZ VE CEDİ OSMAN PARKEDE
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ve Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman milli takımın grupta oynadığı ilk 4 maçta yer alamadı. Genç oyuncular Ukrayna karşısında parkeye çıkıyor.