Daçka, Micheal Eric'in sözleşmesini uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Basketbol, diğer yandan da kadrodaki iyi oyuncuları elde tutmaya çalışıyor. Daçka, geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Micheal Eric ile yola devam kararı aldı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, Eric'in sözleşmesinin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına uzatıldığı belirtildi.

Nijeryalı basketbolcu, Eurocup'ta 7.7 sayı ve 5.7 ribaund ortalamaları, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde de 9.3 sayı ve 8.7 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.