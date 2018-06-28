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Daçka, 'in sözleşmesini uzattı

Basketbol, Nijeryalı basketbolcusu ’in sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına uzattı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:26
Daçka, Micheal Eric'in sözleşmesini uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Basketbol, diğer yandan da kadrodaki iyi oyuncuları elde tutmaya çalışıyor. Daçka, geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen ile yola devam kararı aldı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, Eric'in sözleşmesinin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına uzatıldığı belirtildi.

Nijeryalı basketbolcu, Eurocup'ta 7.7 sayı ve 5.7 ribaund ortalamaları, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde de 9.3 sayı ve 8.7 ribaund ortalamaları ile mücadele etmişti.

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Daçka, Micheal Eric'in sözleşmesini uzattı
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