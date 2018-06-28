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Devler, ’yı ağırlıyor

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Devler, Ukrayna’yı ağırlıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 5. maçında bugün 'da ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak. Grupta geride kalan 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşayan milliler, ikinci sırada bulunuyor. Ukrayna ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubun zirvesinde. Milliler, pazar günü ise grubundaki son maçında yine Ankara'da İsveç ile karşılaşacak. 12 Dev Adam'da yeni devşirme oyuncu Scottie Wilbekin'in bugün ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giymesi bekleniyor.
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Devler, Ukrayna’yı ağırlıyor
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