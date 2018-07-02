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2019 FIBA Avrupa Elemeleri'nde ilk tur grubunu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turda I Grubu'nda yer alacak. Milli takım İspanya, Karadağ, Slovenya, Letonya ve Ukrayna'nın yer aldığı grupta ilk 3'e girmesi durumunda Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na vize alacak.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:56
A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası yolunda! İşte son puan durumu

2019 FIBA Avrupa Elemeleri'nde ilk turda yer aldığı B Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, üst tura avantajlı bir şekilde yükseldi.

Avrupa'dan, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na kalacak takımları belirleyecek ikinci turda ay-yıldızlı ekip I Grubu'nda yer alacak.

Milliler, I Grubu'nda ilk tur grubunu ilk 3 sırada tamamlayan İspanya, Karadağ ve Slovenya'nın yanı sıra Letonya ve Ukrayna ile eşleşti. Türkiye, bu grupta bir önceki turda karşılaştığı Letonya ve Ukrayna ile maç yapmayacak.

İlk turdan alınan puanlar bu tura taşınırken, milli takım I Grubu'na İspanya'nın ardından ikinci sırada başlayacak. Grupta ilk 3'e girecek ekipler Dünya Kupası vizesi alacak.

I Grubu'nda puan durumu şöyle:

TakımOGMAYAv.P
1- İspanya66-4974316612
2- Türkiye6424373894810
3- Letonya6424774532410
4- Karadağ633454443119
5- Ukrayna633440450-109
6- Slovenya624484492- 88

FİKSTÜR BELLİ OLDU

Milli takımın İspanya, Karadağ ve Slovenya'yla oynayacağı maçların programı da belli oldu.

Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçını 14 Eylül'de Türkiye'de Karadağ ile oynayacak. Son Avrupa şampiyonu Slovenya'yla 17 Eylül'de deplasmanda mücadele edecek milli takım, 29 Kasım'da İspanya'yı konuk edecek.

Karadağ deplasmanına 2 Aralık'ta çıkacak Türkiye, Dünya Kupası yolundaki son maçlarını ise Şubat 2019'da oynayacak. Milliler, 22 Şubat 2019'da Slovenya'yı ağırlayacak. Türkiye, gruptaki son maçını ise 25 Şubat'da deplasmanda İspanya'yla oynayacak.

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A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası yolunda! İşte son puan durumu
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