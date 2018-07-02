İlk görev tamam

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri B Grubu altıncı ve son maçında Türkiye, Ankara'da konuk ettiği İsveç
'i 77-52'lik skorla mağlup etti. Perşembe günkü Ukrayna
karşılaşmasında olduğu gibi mücadeleye tutuk başlayan Milliler, buna rağmen ilk çeyreği 17-15 üstün geçti. İkinci periyotta yakaladığı hücum ritmi ile farkı her geçen dakika arttırmaya başlayan ay-yıldızlılar, Cedi Osman, Furkan ve Sertaç'ın sayıları ile devreyi 39-25 üstün tamamladı.
Üçüncü çeyrekte hücumda çok iyi bir performans sergileyen 12 Dev Adam, son periyoda 64-41 önde başlarken, maçtan da 77-52 galip ayrıldı. Böylece Türkiye, bir sonraki turda oynayacağı I Grubu'na 4 galibiyet taşıdı. ?GALIBIYET ÖNEMLIYDI
A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca "İkinci turda İspanya
, Slovenya gibi önemli takımlarla oynayacağız. Bu nedenle ikinci tura 4 galibiyetle gitmek önemliydi" dedi