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, 'ta

Yıldız basketbolcu , ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:31
LeBron James, Los Angeles Lakers'ta

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , yıldız oyuncu 'i kadrosuna kattı.

'tan ayrılan 33 yaşındaki James, Lakers ile 154 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

NBA kariyerine 2003'te Cavaliers'ta başlayan James, 2010-2014 yıllarında 'te oynadıktan sonra eski takımına dönmüştü. Kariyerinde 4 kez NBA'in en değerli oyuncusu ödülünü kazanan ve 14 defa all-star seçilen James, Miami Heat'te iki, Cleveland Cavaliers'ta bir kez olmak üzere 3 NBA şampiyonluğu yaşadı.

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LeBron James, Los Angeles Lakers'ta
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