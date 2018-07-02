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'in yeni adresi Lakers oldu!

Gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından birisi olarak anılan , NBA Doğu Konferansı ekiplerinden 'la olan sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmayarak takımından ayrıldı ve Batı Konferansı takımlarından Lakers yolunu tuttu. 4 yıllık kontrata imza atan James, 4 yıl için 154 milyon dolar alacak.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 09:36
LeBron James'in yeni adresi Los Angeles Lakers oldu!

Doğu Konferansı ekiplerinden forması giyen , sözleşmesini uzatmayarak Batı Konferansı takımlarından Lakers'la anlaşma sağladı. 'Kral' lakabıyla tanınan James, Los ile dört yıllık sözleşmesinde toplam 154 milyon dolar alacak. NBA'de ligin dengelerini değiştirecek bu hamlesinin, etkilerinin nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Öte yandan LeBron James, Cleveland Cavaliers'tan daha önce de ayrılmış ve gittiği 'te şampiyonluk yaşamıştı.

ZLATAN IBRAHIMOVIC'TEN MESAJ

Kariyerine Los Angeles Galaxy takımında devam eden İsveçli dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, LeBron James'in Los Angeles Lakers ile anlaşmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. LeBron James'e "Hoşgeldin" diyen Zlatan Ibrahimovic, mesajına "Los Angeles'ın artık bir 'Tanrı'sı ve bir 'Kral'ı var" notunu düştü.

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LeBron James'in yeni adresi Los Angeles Lakers oldu!
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