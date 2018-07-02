LeBron James'in yeni adresi Los Angeles Lakers oldu!

NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James, sözleşmesini uzatmayarak Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers'la anlaşma sağladı. 'Kral' lakabıyla tanınan James, Los Angeles Lakers ile dört yıllık sözleşmesinde toplam 154 milyon dolar alacak. NBA'de ligin dengelerini değiştirecek bu transfer hamlesinin, etkilerinin nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Öte yandan LeBron James, Cleveland Cavaliers'tan daha önce de ayrılmış ve gittiği Miami Heat'te şampiyonluk yaşamıştı.

ZLATAN IBRAHIMOVIC'TEN MESAJ

Kariyerine Los Angeles Galaxy takımında devam eden İsveçli dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, LeBron James'in Los Angeles Lakers ile anlaşmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. LeBron James'e "Hoşgeldin" diyen Zlatan Ibrahimovic, mesajına "Los Angeles'ın artık bir 'Tanrı'sı ve bir 'Kral'ı var" notunu düştü.