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, 'ı kadrosuna kattı

'de son iki yılın şampiyonu , geçen sezon 'ta oynayan 'ı renklerine bağladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 11:59
Golden State Warriors, DeMarcus Cousins'ı kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde () son iki yılın şampiyonu , pota altı oyuncusu etti.

Warriors'ın yıldız basketbolcusu , Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Cousins için hoş geldin mesajı yayımlayarak transferi duyurdu.

basınında Cousins'ın 5,3 milyon dolar karşılığında bir yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

Geçen yıl formasını giydiği 'ta aşil tendonundan sakatlanan 27 yaşındaki ABD'li milli basketbolcu Cousins, sezonun büyük bölümünde oynayamamıştı.

Cousins, Pelicans'ta geçen sezon 25,2 sayı, 12,9 ribaunt, 5,4 asist ortalamaları yakaladı.

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Golden State Warriors, DeMarcus Cousins'ı kadrosuna kattı
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