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'tan büyük hamlesi: !

şampiyonu Batı Konferansı ekiplerinden , döneminde bombayı adeta patlattı. Geçtiğimiz sezonu 'ta geçiren 27 yaşındaki 'in yeni adresi son şampiyon Golden State Warrios oldu. Dün gece gerçekleşen bu transfer, NBA'de büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 11:55
Golden State Warriors'tan büyük transfer hamlesi: DeMarcus Cousins!

'de serbest oyuncu dönemi son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz gün LeBron James'in 'tan ayrılarak 'a transfer olmasının ardından beklenmeyen bir hamle de son şampiyon 'tan geldi. GSW, geçtiğimiz sezonu 'ta tamamlayan 27 yaşındaki ABD'li pivot 'i kadrosuna kattı.

Cousins'a 1 yıllık kontrat veren Golden State, oyuncuya da yıllık 5.3 milyon dolar ödeyecek.

DeMarcus Cousins, geçen sezon sakatlanana kadar New Orleans Pelicans'ta 48 maçta 25.2 sayı 12.9 ribaund 5.4 asist 1.6 top çalma ve 1.6 blok istatistikleri ile oynadı. Ligde 9. sezonuna girmeye hazırlanan 2.11 metre boyundaki oyuncu, 4 kez de All-Star seçilmeyi başardı.

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Golden State Warriors'tan büyük transfer hamlesi: DeMarcus Cousins!
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