Golden State Warriors'tan büyük transfer hamlesi: DeMarcus Cousins!

NBA'de serbest oyuncu transfer dönemi son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz gün LeBron James'in Cleveland Cavaliers'tan ayrılarak Los Angeles Lakers'a transfer olmasının ardından beklenmeyen bir hamle de son şampiyon Golden State Warriors'tan geldi. GSW, geçtiğimiz sezonu New Orleans Pelicans'ta tamamlayan 27 yaşındaki ABD'li pivot DeMarcus Cousins'i kadrosuna kattı.

Cousins'a 1 yıllık kontrat veren Golden State, oyuncuya da yıllık 5.3 milyon dolar ödeyecek.

DeMarcus Cousins, geçen sezon sakatlanana kadar New Orleans Pelicans'ta 48 maçta 25.2 sayı 12.9 ribaund 5.4 asist 1.6 top çalma ve 1.6 blok istatistikleri ile oynadı. Ligde 9. sezonuna girmeye hazırlanan 2.11 metre boyundaki oyuncu, 4 kez de All-Star seçilmeyi başardı.