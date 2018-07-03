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Rondo'nun yeni durağı Lakers

'de , geçen sezon New Orleans Pelicans'ta görev yapan tecrübeli oyun kurucu Rondo ile sözleşme imzaladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 12:42
Rondo'nun yeni durağı Lakers

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi Los Angeles Lakers, tecrübeli oyun kurucu Rajon Rondo'yu kadrosuna kattı.

Yıldız basketbolcu LeBron James ile anlaşarak şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Lakers, geçen sezon New Orleans Pelicans'ta forma giyen ABD'li oyuncu Rondo'yu da bir yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

ABD basınında, Rondo'nun Lakers'tan bir yıllık sözleşme karşılığında 9 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Lakers, daha önce Pelicans'ın yanı sıra Boston Celtics, Dallas Mavericks, Sacramento Kings ve Chicago Bulls'ta oynayan Rondo'nun kariyeri boyunca imza attığı 6. takım oldu.

Rondo, geçen sezon Pelicans formasıyla 8,3 sayı, 8,2 asist ortalamaları tutturdu.

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Rondo'nun yeni durağı Lakers
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