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Wanamaker, 'te

ekibi , 'tan skorer basketbolcu Wanamaker'ı transfer etti

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 10:09
Wanamaker, Boston Celtics'te

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , geçen sezon 'ta forma giyen Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattı.

Boston Celtics Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Wanamaker ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmenin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Wanamaker'ın 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Son 7 yıldır Avrupa'da oynayan Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildiği geçen sezon, maç başına 11,3 sayı, 3,8 asist, 2,7 ribauntluk performans sergiledi.

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Wanamaker, Boston Celtics'te
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