Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Joffrey Lauvergne, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'ün formasını giyen Fransız pivotun İstanbul'a geldiği belirtildi.

"BOGDANOVIC'LE ÇOK KONUŞTUK"

Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe TV'ye konuşan Lauvergne'in, "Çok mutluyum. Fenerbahçe Doğuş'ta oynamayı çok istiyordum. Burada öğreneceğim çok fazla şey var. Zeljko Obradovic gibi bir başantrenörle çalışacak olmak gurur verici. Bogdanovic'le de çok konuştuk. Bana Türkiye, Fenerbahçe ve hocayla ilgili çok fazla şey anlattı ve öğretti. Çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.