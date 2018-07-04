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'un yeni transferi , 'a geldi

ve THY Avrupa Ligi ekiplerinden 'un yeni transferi Fransız , 'a geldi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 23:39 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 23:44
Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne, İstanbul'a geldi

Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi , 'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden 'ün formasını giyen Fransız pivotun İstanbul'a geldiği belirtildi.

"BOGDANOVIC'LE ÇOK KONUŞTUK"

Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe TV'ye konuşan Lauvergne'in, "Çok mutluyum. Fenerbahçe Doğuş'ta oynamayı çok istiyordum. Burada öğreneceğim çok fazla şey var. gibi bir başantrenörle çalışacak olmak gurur verici. Bogdanovic'le de çok konuştuk. Bana Türkiye, Fenerbahçe ve hocayla ilgili çok fazla şey anlattı ve öğretti. Çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne, İstanbul'a geldi
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