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, Lauvergne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot 'i 2 sezonluğuna kadrosuna kattı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 14:57
Fenerbahçe, Lauvergne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA'de forması giyen Fransız pivot ile 2019-2020 sezonu sonuna dek anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2,11 metre boyunda olan ve 4-5 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen 26 yaşındaki Lauvergne'in kariyeri hakkında bilgi verilirken, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.

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Fenerbahçe, Lauvergne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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