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, o transfer için Everton'ın kapısını çaldı

’de transfer çalışmaları sürüyor. Sportif Direktör Damien Comoli, Everton’da forma giyen yıldız oyuncu için kulübünün kapısını çaldı.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 19:09 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 19:13
Fenerbahçe, o transfer için Everton'ın kapısını çaldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için girişimlere başladı. İngiliz oyuncu Jack Wilshere'in transferinde sona yaklaşan sarı lacivertliler Everton'ın 29 yaşındaki oyuncusu için kiralama teklifinde bulundu.

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Fenerbahçe, o transfer için Everton'ın kapısını çaldı
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